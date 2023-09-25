Росіяни скинули авіабомби на Берислав: є загиблі та поранені

Російські військові зранку скинули на Берислав в Херсонській області чотири авіабомби – двоє людей загинули, ще двоє осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Берисавської РВА Володимир Літвінов, Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Літвінова: "Російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби.

Реклама:

Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок".

Деталі: Він додав, що інформація уточнюється.

Оновлено: Херсонська обласна прокуратура повідомила, що удару завдали близько 10:00, за попередньою інформацією, авіабомбами з Су-34.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще троє цивільних людей травмовано. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та будівлі комунального підприємства. Під завалами можуть знаходитися люди. Обстріл триває.

Пізніше Літвінов повідомив, що через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинув 73-річний чоловік та його 70-річна дружина. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

Ще двоє людей – поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.

Потерпілим надається медична допомога.