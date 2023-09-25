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Россияне сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 25 сентября 2023, 11:14
Россияне сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые
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Российские военные утром сбросили на Берислав в Херсонской области четыре авиабомбы - два человека погибли, еще два человека получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Берисавской РВА Владимир Литвинов, Херсонская обласна прокуратура

Прямая речь Литвинова: "Российская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.

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Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом".

Детали: Он добавил, что информация уточняется.

Обновлено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что удар нанесли около 10:00, по предварительной информации, авиабомбами с Су-34.

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В результате обстрела погиб мужчина, еще трое гражданских людей травмированы. Вражеские снаряды попали по частному дому и зданию коммунального предприятия. Под завалами могут находиться люди. Обстрел продолжается.

Позже Литвинов сообщил, что из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погиб 73-летний мужчина и его 70-летняя жена. На момент вражеского удара они находились в помещении.

Еще два человека - ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранения грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Темы: Херсонская областьжертвыобстрелвоенные преступления
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