Россияне сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые
Российские военные утром сбросили на Берислав в Херсонской области четыре авиабомбы - два человека погибли, еще два человека получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Берисавской РВА Владимир Литвинов, Херсонская обласна прокуратура
Прямая речь Литвинова: "Российская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.
Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом".
Детали: Он добавил, что информация уточняется.
Обновлено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что удар нанесли около 10:00, по предварительной информации, авиабомбами с Су-34.
В результате обстрела погиб мужчина, еще трое гражданских людей травмированы. Вражеские снаряды попали по частному дому и зданию коммунального предприятия. Под завалами могут находиться люди. Обстрел продолжается.
Позже Литвинов сообщил, что из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погиб 73-летний мужчина и его 70-летняя жена. На момент вражеского удара они находились в помещении.
Еще два человека - ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранения грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.