Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 25 сентября 2023, 11:14
Россияне сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российские военные утром сбросили на Берислав в Херсонской области четыре авиабомбы - два человека погибли, еще два человека получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Берисавской РВА Владимир Литвинов, Херсонская обласна прокуратура

Прямая речь Литвинова: "Российская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.

Реклама:

Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом".

Детали: Он добавил, что информация уточняется.

Обновлено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что удар нанесли около 10:00, по предварительной информации, авиабомбами с Су-34.

ВИДЕО ДНЯ

В результате обстрела погиб мужчина, еще трое гражданских людей травмированы. Вражеские снаряды попали по частному дому и зданию коммунального предприятия. Под завалами могут находиться люди. Обстрел продолжается.

Позже Литвинов сообщил, что из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погиб 73-летний мужчина и его 70-летняя жена. На момент вражеского удара они находились в помещении.

Еще два человека - ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранения грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Темы: Херсонская областьжертвыобстрелвоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Проверяется информация о гибели украинки в Израиле, еще двух ищут – Зеленский

Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о "прилете" в Джанкое

Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины

видеоВ Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин

Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению

фото, видеоСБУ задержала депутата, кума Медведчука по подозрению в рэкете

Все новости...
Херсонская область
Россияне сбросили на Херсон авиабомбы, есть пострадавшая
Оккупанты снова атаковали Херсонщину - есть погибшие и раненые гражданские
Россия авиацией атаковала Берислав, повреждена больница
Последние новости
22:15
Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством южных населенных пунктов
21:45
Таллинн не стал лишать дипломатов РФ права бесплатного проезда в транспорте
21:17
Проверяется информация о гибели украинки в Израиле, еще двух ищут – Зеленский
21:09
В Польше рассказали о направленных против страны дезинформационных атаках РФ
20:27
видео, обновленоХАМАС снова атакует Тель-Авив, количество жертв в Израиле достигло 200
20:14
В столице Словакии объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов
20:00
Нетаньяху дал Байдену понять, что понадобится длительная мощная кампания
19:36
Оккупанты устроили военный госпиталь в многоквартирном доме с жителями – Генштаб
19:31
ЕС заявил о солидарности с Израилем, призвал прекратить насилие
19:18
В субботу на фронте произошло полсотни боестолкновений – Генштаб
Все новости...
Реклама: