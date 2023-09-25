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На Луганщині вибухають військові склади на кордоні з РФ – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 12:02
На Луганщині вибухають військові склади на кордоні з РФ – росЗМІ
Скрін з відео в анонімних Telegram-каналах

В окупованому місті Сорокине на Луганщині стався потужний вибух на військових складах.

Джерело: Russia Today, анонімні Telegram-канали

Деталі: Анонімни Telegram-канали близько 10:50 повідомили про вибух  у районі заводу "Юність" в окупованому місті. Повідомлялось про два "прильоти". У бік підприємства виїхали машини швидкої допомоги та російського МНС.

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Російське пропагандистське видання Russia Today, посилаючись на джерела, повідомляє, що стався потужний вибух на військових складах.

За словами співрозмовника видання, причина – або дрон, або закладений вибуховий пристрій. Інформації про постраждалих поки немає, як стверджує джерело. 

ВІДЕО ДНЯ

В місті не було "прильотів" з 2014 року, як запевняє співбесідник.

Місто Сорокине на кордоні з Росією, Луганська область
Місто Сорокине на кордоні з Росією, Луганська область
скрін з гугл мапи

Теми: Луганська областьвибухвійнаокупація
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