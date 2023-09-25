На Луганщині вибухають військові склади на кордоні з РФ – росЗМІ

Скрін з відео в анонімних Telegram-каналах

В окупованому місті Сорокине на Луганщині стався потужний вибух на військових складах.

Джерело: Russia Today, анонімні Telegram-канали

Деталі: Анонімни Telegram-канали близько 10:50 повідомили про вибух у районі заводу "Юність" в окупованому місті. Повідомлялось про два "прильоти". У бік підприємства виїхали машини швидкої допомоги та російського МНС.

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Російське пропагандистське видання Russia Today, посилаючись на джерела, повідомляє, що стався потужний вибух на військових складах.

В окупованому місті Сорокине на Луганщині стався потужний вибух на військових складах pic.twitter.com/47pcgEEASv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2023

За словами співрозмовника видання, причина – або дрон, або закладений вибуховий пристрій. Інформації про постраждалих поки немає, як стверджує джерело.

ВІДЕО ДНЯ

Ще відео з міста Сорокине pic.twitter.com/jiJFuKYbyy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2023

В місті не було "прильотів" з 2014 року, як запевняє співбесідник.