На Луганщині вибухають військові склади на кордоні з РФ – росЗМІ
В окупованому місті Сорокине на Луганщині стався потужний вибух на військових складах.
Джерело: Russia Today, анонімні Telegram-канали
Деталі: Анонімни Telegram-канали близько 10:50 повідомили про вибух у районі заводу "Юність" в окупованому місті. Повідомлялось про два "прильоти". У бік підприємства виїхали машини швидкої допомоги та російського МНС.
Російське пропагандистське видання Russia Today, посилаючись на джерела, повідомляє, що стався потужний вибух на військових складах.
В окупованому місті Сорокине на Луганщині стався потужний вибух на військових складах pic.twitter.com/47pcgEEASv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2023
За словами співрозмовника видання, причина – або дрон, або закладений вибуховий пристрій. Інформації про постраждалих поки немає, як стверджує джерело.
Ще відео з міста Сорокине pic.twitter.com/jiJFuKYbyy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2023
В місті не було "прильотів" з 2014 року, як запевняє співбесідник.