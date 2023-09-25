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На Луганщине взрываются военные склады на границе с РФ – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 25 сентября 2023, 12:02
На Луганщине взрываются военные склады на границе с РФ – росСМИ
Скрин из видео в анонимных Telegram-каналах

В оккупированном городе Сорокино Луганской области произошел мощный взрыв на военных складах.

Источник: Russia Today, анонимные Telegram-каналы

Детали: Анонимные Telegram-каналы около 10:50 сообщили о взрыве в районе завода "Юность" в оккупированном городе. Сообщалось о двух "прилетах". В сторону предприятия выехали машины скорой помощи и российского МЧС.

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Российское пропагандистское издание Russia Today, ссылаясь на источники, сообщает, что произошел мощный взрыв на военных складах.

По словам собеседника издания, причина - либо дрон, либо заложенное взрывное устройство. Информации о пострадавших пока нет, как утверждает источник. 

ВИДЕО ДНЯ

В городе не было "прилетов" с 2014 года, как уверяет собеседник.

Город Сорокино на границе с Россией, Луганская область
Город Сорокино на границе с Россией, Луганская область
скрин с гугл карты

Темы: Луганская областьвзрыввойнаоккупация
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