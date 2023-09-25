На Луганщине взрываются военные склады на границе с РФ – росСМИ
В оккупированном городе Сорокино Луганской области произошел мощный взрыв на военных складах.
Источник: Russia Today, анонимные Telegram-каналы
Детали: Анонимные Telegram-каналы около 10:50 сообщили о взрыве в районе завода "Юность" в оккупированном городе. Сообщалось о двух "прилетах". В сторону предприятия выехали машины скорой помощи и российского МЧС.
Российское пропагандистское издание Russia Today, ссылаясь на источники, сообщает, что произошел мощный взрыв на военных складах.
В окупованому місті Сорокине на Луганщині стався потужний вибух на військових складах pic.twitter.com/47pcgEEASv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2023
По словам собеседника издания, причина - либо дрон, либо заложенное взрывное устройство. Информации о пострадавших пока нет, как утверждает источник.
Ще відео з міста Сорокине pic.twitter.com/jiJFuKYbyy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2023
В городе не было "прилетов" с 2014 года, как уверяет собеседник.