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Сили оборони взяли в полон колишнього мера міста РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 12:49
Сили оборони взяли в полон колишнього мера міста РФ
скриншот

Поблизу Кліщіївки на Донеччині Сили оборони взяли в полон колишнього мера російського міста Чайковський Пермського краю Олексія Третьякова.

Джерело: Telegram-канал ДПСУ

Деталі: На оприлюдненому відео Третяков зазначає, що дає згоду на зйомку і дає свідчення добровільно.

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Росіянин каже, що був мером міста з 2014 по 2019 рік, а до того був депутатом міської думи.

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За його словами, Третьяков 7 вересня (очевидно, 2023 року –ред.) уклав контракт із Міноборони РФ, його переправили в Лисичанськ (нині окуповане місто Луганської області -ред), де він пройшов тиждень тренування.

Після цього, з його слів, росіянина відправили на "спецоперацію" в район села Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

Коли саме мер потрапив у полон, на відео та в повідомленні не вказується.

Теми: Бахмутполонені
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