Сили оборони взяли в полон колишнього мера міста РФ
Поблизу Кліщіївки на Донеччині Сили оборони взяли в полон колишнього мера російського міста Чайковський Пермського краю Олексія Третьякова.
Джерело: Telegram-канал ДПСУ
Деталі: На оприлюдненому відео Третяков зазначає, що дає згоду на зйомку і дає свідчення добровільно.
Сили оборони взяли в полон колишнього російського мера— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2023
відео - СОУ pic.twitter.com/EVkFTLGcPC
Росіянин каже, що був мером міста з 2014 по 2019 рік, а до того був депутатом міської думи.
За його словами, Третьяков 7 вересня (очевидно, 2023 року –ред.) уклав контракт із Міноборони РФ, його переправили в Лисичанськ (нині окуповане місто Луганської області -ред), де він пройшов тиждень тренування.
Після цього, з його слів, росіянина відправили на "спецоперацію" в район села Кліщіївка на Бахмутському напрямку.
Коли саме мер потрапив у полон, на відео та в повідомленні не вказується.