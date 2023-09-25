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У Німеччині повідомили, що ускладнює передачу далекобійних ракет Taurus

"Європейська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 13:02

Проблемами для передачі Німеччиною далекобійних ракет Taurus Києву є тривале навчання українських військових, а також фахівці, які мають програмувати цілі ракет.

Джерело: "Європейська правда", Bild

Деталі: За даними видання, виробник MBDA оцінює, що ознайомлення українських військових з цією системою озброєння займе близько трьох місяців.

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Крім того, йдеться в матеріалі, програмування цілей Taurus має відбуватися в Україні, тому це навряд чи будуть робити солдати Бундесверу з політичних міркувань. Через це пройде ще більше часу, перш ніж ЗСУ зможуть розгорнути ракети, навіть якщо навчання прискорять.

Можливим проміжним рішенням є залучення фахівців, які не належать до Бундесверу або німецької влади, які й програмуватимуть цілі в Україні.

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Маркус Фабер розкритикував уряд, вказавши на те, що перший запит на отримання ракет Київ надіслав більше чотирьох місяців тому, і цей час можна було б використати для успішного завершення навчання.

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"Аргументи канцлера (Олафа Шольца) щодо зволікання тепер не мають сили. Здоровий глузд диктує, що Taurus потрібно доставити (в Україну) негайно", – закликав він.

Нагадаємо:

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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