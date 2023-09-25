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В Германии сообщили, что затрудняет передачу дальнобойных ракет Taurus

"Европейская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 13:02

Проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву являются длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет.

Источник: "Европейская правда", Bild

Детали: По данным издания, производитель MBDA оценивает, что ознакомление украинских военных с этой системой вооружения займет около трех месяцев.

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Кроме того, говорится в материале, программирование целей Taurus должно осуществляться в Украине, поэтому это вряд ли будут делать солдаты Бундесвера по политическим соображениям. Из-за этого пройдет еще больше времени, прежде чем ВСУ смогут развернуть ракеты, даже если учения ускорят.

Возможным промежуточным решением является привлечение специалистов, не принадлежащих к Бундесверу или немецким властям, которые и будут осуществлять программирование целей в Украине.

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал правительство, указав на то, что первый запрос на получение ракет Киев прислал более четырех месяцев назад, и это время можно было бы использовать для успешного завершения обучения.

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"Аргументы канцлера (Олафа Шольца) относительно промедления теперь не имеют силы. Здравый смысл диктует, что Taurus нужно доставить (в Украину) немедленно", – призвал он.

Напомним:

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus

Темы: ГерманияоружиеУкраина
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