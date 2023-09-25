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У Єревані на протестах затримали вже майже 170 людей

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 13:29

Станом на опівдень 25 вересня кількість затриманих у столиці Вірменії Єреван за блокування вулиць з вимогою відставки прем’єра зросла до майже 170 осіб. 

Джерело: "Радіо Азатутюн", передає "Європейська правда".

Деталі: У Єревані тривають акції протесту з блокуваннями вулиць, під час яких демонстранти вимагають відставки прем'єра Нікола Пашиняна за його реакцію на події у Карабаху. Опозиція, анонсуючи ці протести, пригрозила "паралізувати країну" у наступні три дні.

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Протестувальники розділилися на кілька груп, які кожні кілька хвилин перекривають вулицю і закликають перехожих приєднуватися. 

Після появи поліції і попереджень, що ці дії є незаконними, люди переходять на іншу вулицю і повторюють те саме. 

На одній з вулиць протестувальники перекрили рух сміттєвими баками, але знайшлися водії, які потіснили "барикаду" машинами. 

ВІДЕО ДНЯ

У Міністерстві внутрішніх справ Вірменії оголосили, що станом на 12 годину за місцевим часом в різних місцях у столиці затримали 168 учасників протестів. Спершу повідомляли про півсотні затримань. 

Передісторія:

  • У Єревані значна частина суспільства сприйняла з обуренням те, що співвітчизників у Нагірному Карабаху, як вони вважають, залишили напризволяще під часу операції Азербайджану. 
  • Під час кількох акцій протесту минулого тижня демонстранти намагалися прорватися у будівлю уряду, протестували також під посольством Росії.  
  • У вірменському уряді звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні проти Вірменії. 

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Теми: Вірменія
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