В Ереване на протестах задержали уже почти 170 человек

По состоянию на полдень 25 сентября количество задержанных в столице Армении Ереване за блокирование улиц с требованием отставки премьера возросло до почти 170 человек.

Источник: "Радио Азатутюн", передает "Европейская правда"

Детали: В Ереване продолжаются акции протеста с блокированием улиц, во время которых демонстранты требуют отставки премьера Никола Пашиняна за его реакцию на события в Карабахе. Оппозиция, анонсируя эти протесты, пригрозила "парализовать страну" в следующие три дня.

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Протестующие разделились на несколько групп, которые каждые несколько минут перекрывают улицу и призывают прохожих присоединяться.

После появления полиции и предупреждений, что эти действия являются незаконными, люди переходят на другую улицу и повторяют то же самое.

На одной из улиц протестующие перекрыли движение мусорными баками, но нашлись водители, которые потеснили "баррикаду" машинами.

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В Министерстве внутренних дел Армении объявили, что по состоянию на 12 часов по местному времени в разных местах в столице задержали 168 участников протестов. Сначала сообщали о полусотне задержаний.

Предыстория:

В Ереване значительная часть общества восприняла с возмущением то, что соотечественников в Нагорном Карабахе, как они считают, оставили на произвол судьбы во время операции Азербайджана.

Во время нескольких акций протеста на прошлой неделе демонстранты пытались прорваться в здание правительства, протестовали также под посольством России.

В армянском правительстве обвинили российские СМИ в гибридной войне против Армении.

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