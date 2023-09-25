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Перші танки Abrams уже в Україні – Зеленський

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 14:40
Перші танки Abrams уже в Україні – Зеленський
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Джерела в Міноборони США повідомляють, що перші американські танки Abrams вже доставлені в Україну – на кілька місяців раніше від початкових оцінок. 

Джерело: New York Times з посиланням на двох неназваних посадовців Міноборони США, "Європейська правда", Зеленський в Telegram

Оновлено: Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що танки уже в Україні: " "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання".

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Деталі: Більше танків M1 Abrams буде відправлено в найближчі місяці, сказали посадовці, зазначивши, що ті танки, які були відправлені в Україну в суботу, стали першими з 31, які адміністрація Байдена пообіцяла відправити.

Посадовці не уточнили, скільки саме танків було доставлено до цього часу.

Раніше видання Politico писало, що спочатку в Україну відправлять 6-8 танків.

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M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона може використати для просування і, можливо, звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах України.

Нагадаємо: 

  • Минулого тижня і президент США Джо Байден, і американський міністр оборони Ллойд Остін прогнозували, що танки будуть відправлені протягом декількох днів. Їхнє прибуття є частиною зусиль західних союзників з постачання потужної зброї на кілька місяців раніше запланованого терміну.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.
  • Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на початку серпня.
  • В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.

Теми: танкивійна
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