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Первые танки Abrams уже в Украине – Зеленский

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 14:40
Первые танки Abrams уже в Украине – Зеленский
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Источники в Минобороны США сообщают, что первые американские танки Abrams уже доставлены в Украину - на несколько месяцев раньше первоначальных оценок.

Источник: New York Times со ссылкой на двух неназванных должностных лиц Минобороны США, "Европейская правда", Зеленский в Telegram

Обновлено: Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что танки уже в Украине: " "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок".

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Детали: Больше танков M1 Abrams поступят в ближайшие месяцы, сказали чиновники. Они отметили: те танки, которые были отправлены в Украину в субботу, стали первыми из 31, которые администрация Байдена пообещала предоставить.

Чиновники не уточнили, сколько именно танков было доставлено к этому времени.

Ранее издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.

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M1 Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она может использовать для продвижения и, возможно, освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах.

Напомним:

  • На прошлой неделе и президент США Джо Байден, и американский министр обороны Ллойд Остин прогнозировали, что танки будут отправлены в течение нескольких дней. Их прибытие является частью усилий западных союзников по поставке мощного оружия на несколько месяцев раньше запланированного срока.
  • Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после многомесячных настаиваний на том, что эти танки слишком сложны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.
  • Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке в начале августа.
  • В одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.

Темы: танкивойна
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