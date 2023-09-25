Первые танки Abrams уже в Украине – Зеленский

Источники в Минобороны США сообщают, что первые американские танки Abrams уже доставлены в Украину - на несколько месяцев раньше первоначальных оценок.

Источник: New York Times со ссылкой на двух неназванных должностных лиц Минобороны США, "Европейская правда", Зеленский в Telegram

Обновлено: Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что танки уже в Украине: " "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок".

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Детали: Больше танков M1 Abrams поступят в ближайшие месяцы, сказали чиновники. Они отметили: те танки, которые были отправлены в Украину в субботу, стали первыми из 31, которые администрация Байдена пообещала предоставить.

Чиновники не уточнили, сколько именно танков было доставлено к этому времени.

Ранее издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.

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M1 Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она может использовать для продвижения и, возможно, освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах.

Напомним: