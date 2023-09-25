Первые танки Abrams уже в Украине – Зеленский
Источники в Минобороны США сообщают, что первые американские танки Abrams уже доставлены в Украину - на несколько месяцев раньше первоначальных оценок.
Источник: New York Times со ссылкой на двух неназванных должностных лиц Минобороны США, "Европейская правда", Зеленский в Telegram
Обновлено: Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что танки уже в Украине: " "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок".
Детали: Больше танков M1 Abrams поступят в ближайшие месяцы, сказали чиновники. Они отметили: те танки, которые были отправлены в Украину в субботу, стали первыми из 31, которые администрация Байдена пообещала предоставить.
Чиновники не уточнили, сколько именно танков было доставлено к этому времени.
Ранее издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.
M1 Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она может использовать для продвижения и, возможно, освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах.
Напомним:
- На прошлой неделе и президент США Джо Байден, и американский министр обороны Ллойд Остин прогнозировали, что танки будут отправлены в течение нескольких дней. Их прибытие является частью усилий западных союзников по поставке мощного оружия на несколько месяцев раньше запланированного срока.
- Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после многомесячных настаиваний на том, что эти танки слишком сложны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.
- Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена к отправке в начале августа.
- В одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.