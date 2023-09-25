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Як збивали ракети РФ над півднем: командувач Повітряних сил показав бойову роботу

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 14:26
Як збивали ракети РФ над півднем: командувач Повітряних сил показав бойову роботу
скриншот

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав збиття російських цілей над Одещиною в ніч на 25 вересня.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "30 із 33 повітряних цілей знищено!

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На відео бойова робота підрозділів 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", які забезпечили цей результат!

Дякую, воїни!".

Деталі: В ніч на 25 вересня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу Shahed.

Всього під час нічної атаки зафіксовано 33 засоби повітряного нападу: (12 крилатих ракет морського базування "Калібр", 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс", 19 ударних БпЛА Shahed-136/131).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено: 11 крилатих ракет "Калібр", 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Теми: ракетний ударОдеська областьПовітряні сили ЗСУ
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