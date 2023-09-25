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Как сбивали ракеты РФ над югом: командующий Воздушных сил показал боевую работу

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 сентября 2023, 14:26
Как сбивали ракеты РФ над югом: командующий Воздушных сил показал боевую работу
скриншот

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал сбитие российских целей над Одесской областью в ночь на 25 сентября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "30 из 33 воздушных целей уничтожены!

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На видео боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь", которые обеспечили этот результат!

Спасибо, воины!".

Детали: В ночь на 25 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БпЛА типа Shahed.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения: (12 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", 19 ударных БпЛА Shahed-136/131).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено: 11 крылатых ракет "Калибр", 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Кроме того, за минувшие сутки 24 сентября 2023 года противовоздушной уничтожено три ударных БпЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Темы: ракетный ударОдесская областьВоздушные силы ВСУ
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