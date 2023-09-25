Масове отруєння в одеському ліцеї: 46 курсантів потрапили до лікарні

Понад чотири десятки курсантів одного з одеських ліцеїв потрапили до лікарні з харчовим отруєнням.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Близько 12-ї години понеділка про подію правоохоронцям повідомили лікарі.

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Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм було надано невідкладну медичну допомогу.

Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

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В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Точна кількість постраждалих уточнюється.