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Масове отруєння в одеському ліцеї: 46 курсантів потрапили до лікарні

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 вересня 2023, 16:26
Масове отруєння в одеському ліцеї: 46 курсантів потрапили до лікарні
ілюстративне фото Unsplash

Понад чотири десятки курсантів одного з одеських ліцеїв потрапили до лікарні з харчовим отруєнням.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Близько 12-ї години понеділка про подію правоохоронцям повідомили лікарі.

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Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм було надано невідкладну медичну допомогу.

Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні. 

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325  (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

ВІДЕО ДНЯ

В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. 

Точна кількість постраждалих уточнюється.

Теми: Одеса
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