Масове отруєння в одеському ліцеї: 46 курсантів потрапили до лікарні
Понад чотири десятки курсантів одного з одеських ліцеїв потрапили до лікарні з харчовим отруєнням.
Джерело: поліція Одещини
Деталі: Близько 12-ї години понеділка про подію правоохоронцям повідомили лікарі.
Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм було надано невідкладну медичну допомогу.
Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.
В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Точна кількість постраждалих уточнюється.