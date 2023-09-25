Массовое отравление в одесском лицее: 46 курсантов попали в больницу
Более четырех десятков курсантов одного из одесских лицеев попали в больницу с пищевым отравлением.
Источник: полиция Одесской области
Детали: Около 12 часов понедельника о происшествии правоохранителям сообщили врачи.
Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им была оказана неотложная медицинская помощь.
Сейчас известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.
В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Точное количество пострадавших уточняется.