Массовое отравление в одесском лицее: 46 курсантов попали в больницу

Более четырех десятков курсантов одного из одесских лицеев попали в больницу с пищевым отравлением.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Около 12 часов понедельника о происшествии правоохранителям сообщили врачи.

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Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им была оказана неотложная медицинская помощь.

Сейчас известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

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В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Точное количество пострадавших уточняется.