МЗС РФ розкритикував прем’єра Вірменії за "розворот від Росії"

МЗС Росії розлого розкритикувало останні заяви прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який напередодні назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зовнішньополітичне відомство РФ

Дослівно МЗС РФ: "Послання прем'єр-міністра Вірменії Нікола В.Пашиняна про незалежність від 24 вересня 2023 року містить неприйнятні випади на адресу Росії і не може не викликати нічого, крім відторгнення. У наявності – спроба зняти з себе відповідальність за провали у внутрішній і зовнішній політиці, переклавши провину на Москву".

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Деталі: У відомстві Сергія Лаврова відзначили, що "антиросійські тенденції у Вірменії мають системний характер".

"Глава уряду, по суті, визнав, що весь цей час республіку свідомо готували до розвороту від Росії. Свої кроки, покликані задати новий – західний – вектор розвитку Вірменії, непереконливо виправдовують помилками, які нібито відбулися з боку Російської Федерації та ОДКБ", – зазначили у міністерстві.

У російському відомстві стверджують, що в основному саме через "непослідовну позицію вірменського керівництва, яке замість ритмічної роботи разом із Росією та Азербайджаном віддало перевагу шараханню і біганню на Захід", застопорилася реалізація комплексу тристоронніх домовленостей щодо Нагірного Карабаху.

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"Такий безвідповідальний підхід команди Н.В.Пашиняна і викликав цілком зрозуміле невдоволення у частини вірменського суспільства, що виразилося в народних протестах. Зрозуміло, твердження про те, ніби вони інспіровані Росією, не мають нічого спільного з дійсністю", – заявили в МЗС РФ, заявивши, що з подачі влади у вірменських ЗМІ розгорнуто "справжню антиросійську вакханалію".

"Переконані, що єреванське керівництво робить величезну помилку, свідомо намагаючись зруйнувати багатогранні й багатовікові зв'язки Вірменії з Росією і роблячи країну заручником геополітичних ігор Заходу", – йдеться у заяві.

Передісторія:

Вірменський прем’єр 24 вересня підкреслив, що системи безпеки і союзники, на яких його країна покладалася протягом багатьох років, "показали нашу вразливість".

Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, яку фактично контролює РФ. Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році ОДКБ так і не надала жодної практичної допомоги Єревану.

Нещодавно Пашинян заявляв про "невдачі" миротворців Росії в невизнаному Нагірному Карабаху, які призвели до останньої ескалації.

заявляв про "невдачі" миротворців Росії в невизнаному Нагірному Карабаху, які призвели до останньої ескалації. Минулого тижня він також казав, що Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.