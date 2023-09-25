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МЗС РФ розкритикував прем’єра Вірменії за "розворот від Росії"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 17:58
МЗС РФ розкритикував прем’єра Вірменії за розворот від Росії
Лавров і Пашинян. ілюстративне фото з сайту aliqru.com

МЗС Росії розлого розкритикувало останні заяви прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який напередодні назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зовнішньополітичне відомство РФ

Дослівно МЗС РФ: "Послання прем'єр-міністра Вірменії Нікола В.Пашиняна про незалежність від 24 вересня 2023 року містить неприйнятні випади на адресу Росії і не може не викликати нічого, крім відторгнення. У наявності – спроба зняти з себе відповідальність за провали у внутрішній і зовнішній політиці, переклавши провину на Москву".

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Деталі: У відомстві Сергія Лаврова відзначили, що "антиросійські тенденції у Вірменії мають системний характер".

"Глава уряду, по суті, визнав, що весь цей час республіку свідомо готували до розвороту від Росії. Свої кроки, покликані задати новий – західний – вектор розвитку Вірменії, непереконливо виправдовують помилками, які нібито відбулися з боку Російської Федерації та ОДКБ", – зазначили у міністерстві.

У російському відомстві стверджують, що в основному саме через "непослідовну позицію вірменського керівництва, яке замість ритмічної роботи разом із Росією та Азербайджаном віддало перевагу шараханню і біганню на Захід", застопорилася реалізація комплексу тристоронніх домовленостей щодо Нагірного Карабаху.

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"Такий безвідповідальний підхід команди Н.В.Пашиняна і викликав цілком зрозуміле невдоволення у частини вірменського суспільства, що виразилося в народних протестах. Зрозуміло, твердження про те, ніби вони інспіровані Росією, не мають нічого спільного з дійсністю", – заявили в МЗС РФ, заявивши, що з подачі влади у вірменських ЗМІ розгорнуто "справжню антиросійську вакханалію".

"Переконані, що єреванське керівництво робить величезну помилку, свідомо намагаючись зруйнувати багатогранні й багатовікові зв'язки Вірменії з Росією і роблячи країну заручником геополітичних ігор Заходу", – йдеться у заяві.

Передісторія:

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: ВірменіяРосія
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