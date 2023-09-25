Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС РФ розкритикував прем’єра Вірменії за "розворот від Росії"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 17:58
МЗС РФ розкритикував прем’єра Вірменії за розворот від Росії
Лавров і Пашинян. ілюстративне фото з сайту aliqru.com

МЗС Росії розлого розкритикувало останні заяви прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який напередодні назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зовнішньополітичне відомство РФ

Дослівно МЗС РФ: "Послання прем'єр-міністра Вірменії Нікола В.Пашиняна про незалежність від 24 вересня 2023 року містить неприйнятні випади на адресу Росії і не може не викликати нічого, крім відторгнення. У наявності – спроба зняти з себе відповідальність за провали у внутрішній і зовнішній політиці, переклавши провину на Москву".

Реклама:

Деталі: У відомстві Сергія Лаврова відзначили, що "антиросійські тенденції у Вірменії мають системний характер".

"Глава уряду, по суті, визнав, що весь цей час республіку свідомо готували до розвороту від Росії. Свої кроки, покликані задати новий – західний – вектор розвитку Вірменії, непереконливо виправдовують помилками, які нібито відбулися з боку Російської Федерації та ОДКБ", – зазначили у міністерстві.

У російському відомстві стверджують, що в основному саме через "непослідовну позицію вірменського керівництва, яке замість ритмічної роботи разом із Росією та Азербайджаном віддало перевагу шараханню і біганню на Захід", застопорилася реалізація комплексу тристоронніх домовленостей щодо Нагірного Карабаху.

ВІДЕО ДНЯ

"Такий безвідповідальний підхід команди Н.В.Пашиняна і викликав цілком зрозуміле невдоволення у частини вірменського суспільства, що виразилося в народних протестах. Зрозуміло, твердження про те, ніби вони інспіровані Росією, не мають нічого спільного з дійсністю", – заявили в МЗС РФ, заявивши, що з подачі влади у вірменських ЗМІ розгорнуто "справжню антиросійську вакханалію".

"Переконані, що єреванське керівництво робить величезну помилку, свідомо намагаючись зруйнувати багатогранні й багатовікові зв'язки Вірменії з Росією і роблячи країну заручником геополітичних ігор Заходу", – йдеться у заяві.

Передісторія:

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: ВірменіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет для України до 100 мільярдів доларів – ЗМІ

Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, соцмережі пишуть про "приліт" у Джанкої

Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України

відеоУ Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео з "пакуванням" чоловіків

Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

Усі новини...
Вірменія
У Єревані на протестах затримали вже майже 170 людей
До Вірменії прибули перші дві тисячі біженців з Карабаху
Нагірний Карабах: вірменська опозиція пообіцяла "паралізувати" всю країну на знак непокори
Останні новини
04:48
У зоні сектора Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ
04:04
ISW проаналізував, як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
03:56
Росія кидає резерви на північ від Бахмута, щоб стримати наступ Сил оборони – Євлаш
03:14
Байден: США подбають, щоб Ізраїль міг захистити себе
02:44
Ми вступаємо в довгу і важку війну – прем'єр Ізраїлю
01:54
Кількість жертв в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС перевищила 300
01:14
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
00:25
відеоЦАХАЛ: Уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі
00:10
фотоТі, хто формують націю. В Україні оголосили вчителів-переможців премії Global Teacher Prize 2023
23:57
У Криму знову чули вибухи, окупанти кажуть про збиту ракету
Усі новини...
Реклама: