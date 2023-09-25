МЗС РФ розкритикував прем’єра Вірменії за "розворот від Росії"
МЗС Росії розлого розкритикувало останні заяви прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який напередодні назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зовнішньополітичне відомство РФ
Дослівно МЗС РФ: "Послання прем'єр-міністра Вірменії Нікола В.Пашиняна про незалежність від 24 вересня 2023 року містить неприйнятні випади на адресу Росії і не може не викликати нічого, крім відторгнення. У наявності – спроба зняти з себе відповідальність за провали у внутрішній і зовнішній політиці, переклавши провину на Москву".
Деталі: У відомстві Сергія Лаврова відзначили, що "антиросійські тенденції у Вірменії мають системний характер".
"Глава уряду, по суті, визнав, що весь цей час республіку свідомо готували до розвороту від Росії. Свої кроки, покликані задати новий – західний – вектор розвитку Вірменії, непереконливо виправдовують помилками, які нібито відбулися з боку Російської Федерації та ОДКБ", – зазначили у міністерстві.
У російському відомстві стверджують, що в основному саме через "непослідовну позицію вірменського керівництва, яке замість ритмічної роботи разом із Росією та Азербайджаном віддало перевагу шараханню і біганню на Захід", застопорилася реалізація комплексу тристоронніх домовленостей щодо Нагірного Карабаху.
"Такий безвідповідальний підхід команди Н.В.Пашиняна і викликав цілком зрозуміле невдоволення у частини вірменського суспільства, що виразилося в народних протестах. Зрозуміло, твердження про те, ніби вони інспіровані Росією, не мають нічого спільного з дійсністю", – заявили в МЗС РФ, заявивши, що з подачі влади у вірменських ЗМІ розгорнуто "справжню антиросійську вакханалію".
"Переконані, що єреванське керівництво робить величезну помилку, свідомо намагаючись зруйнувати багатогранні й багатовікові зв'язки Вірменії з Росією і роблячи країну заручником геополітичних ігор Заходу", – йдеться у заяві.
Передісторія:
- Вірменський прем’єр 24 вересня підкреслив, що системи безпеки і союзники, на яких його країна покладалася протягом багатьох років, "показали нашу вразливість".
- Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, яку фактично контролює РФ. Останнім часом відносини між Вірменією та ОДКБ суттєво охололи. Після війни за Нагірний Карабах у 2020 році ОДКБ так і не надала жодної практичної допомоги Єревану.
- Нещодавно Пашинян заявляв про "невдачі" миротворців Росії в невизнаному Нагірному Карабаху, які призвели до останньої ескалації.
- Минулого тижня він також казав, що Вірменія більше не може покладатися на РФ як на гаранта своєї безпеки.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.