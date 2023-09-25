МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

МИД России пространно раскритиковал последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который накануне назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время полагалась его страна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ

Дословно МИД РФ: "Послание премьер-министра Армении Никола В.Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо - попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву".

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Детали: В ведомстве Сергея Лаврова отметили, что "антироссийские тенденции в Армении имеют системный характер".

"Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдывают ошибками, которые якобы имели место со стороны Российской Федерации и ОДКБ", – отметили в министерстве.

В российском ведомстве утверждают, что в основном именно из-за "непоследовательной позиции армянского руководства, которое вместо ритмичной работы вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахание и беготню на Запад", застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

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"Такой безответственный подход команды Н.В.Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, выразившееся в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, что они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью", – заявили в МИД РФ, отметив, что с подачи властей в армянских СМИ развернута "настоящая антироссийская вакханалия".

"Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь разрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада", – говорится в заявлении.

Предыстория:

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