Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 17:58
МИД РФ раскритиковал премьера Армении за разворот от России
Лавров и Пашинян. иллюстративное фото с сайта aliqru.com

МИД России пространно раскритиковал последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который накануне назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время полагалась его страна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ

Дословно МИД РФ: "Послание премьер-министра Армении Никола В.Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо - попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву".

Реклама:

Детали: В ведомстве Сергея Лаврова отметили, что "антироссийские тенденции в Армении имеют системный характер".

"Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдывают ошибками, которые якобы имели место со стороны Российской Федерации и ОДКБ", – отметили в министерстве.

В российском ведомстве утверждают, что в основном именно из-за "непоследовательной позиции армянского руководства, которое вместо ритмичной работы вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахание и беготню на Запад", застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

ВИДЕО ДНЯ

"Такой безответственный подход команды Н.В.Пашиняна и вызвал вполне понятное недовольство у части армянского общества, выразившееся в народных протестах. Разумеется, утверждения о том, что они инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью", – заявили в МИД РФ, отметив, что с подачи властей в армянских СМИ развернута "настоящая антироссийская вакханалия".

"Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь разрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада", – говорится в заявлении.

Предыстория:

Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Темы: АрменияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС превысило 300

Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов – СМИ

Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о "прилете" в Джанкое

Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины

видеоВ Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин

Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению

Все новости...
Армения
В Ереване на протестах задержали уже почти 170 человек
В Армению прибыли первые две тысячи беженцев из Карабаха
Нагорный Карабах: армянская оппозиция пообещала "парализовать" всю страну в знак неповиновения
Последние новости
04:04
ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины
03:56
Россия бросает резервы на север от Бахмута, чтобы сдержать наступление Сил обороны – Евлаш
03:14
Байден: США позаботятся, чтобы Израиль мог защитить себя
02:44
Мы вступаем в долгую и тяжелую войну – премьер Израиля
01:54
Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС превысило 300
01:14
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
00:25
видеоЦАХАЛ: Поражены ракетные установки, террористическое средоточие и штаб-квартира ХАМАСа в Газе
00:10
фотоТе, кто формируют нацию. В Украине объявили учителей-победителей премии Global Teacher Prize 2023
23:57
В Крыму снова слышали взрывы, оккупанты заявляют о сбитой ракете
23:25
Израиль призвал жителей сектора Газа выехать: Изменим реальность на 50 лет вперед
Все новости...
Реклама: