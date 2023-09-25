Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен: Співпраця Росії з КНДР стає небезпечнішою

Понеділок, 25 вересня 2023, 18:53
Блінкен: Співпраця Росії з КНДР стає небезпечнішою
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, ФОТО GETTY IMAGES

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, поглиблення співпраці між Росією і КНДР несе за собою зростання небезпеки.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на виступ Блінкена на Стратегічному форумі Південна Корея-США, повідомляє CNN

Деталі: Блінкен зазначив, що нещодавній візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина до РФ стала демонстрацією "загроз для ширшої безпеки" з боку Північної Кореї.

Реклама:

Він вказав, що Росія "відчайдушно шукає обладнання, матеріали, технології для своєї триваючої агресії проти України", а КНДР "шукає допомоги для зміцнення і вдосконалення своїх ракетних програм".

За словами держсекретаря, США розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою".

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами і союзниками, щоб висвітлити небезпечні прояви військового співробітництва Росії і Північної Кореї, які загрожують глобальному миру і безпеці", – додав Блінкен.

ВІДЕО ДНЯ

Між тим, країни "Групи семи" побоюються, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет. 

Водночас топ-генерал США раніше висловив думку, що потенційна допомога Росії з боку КНДР навряд чи матиме велике значення.

Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет для України до 100 мільярдів доларів – ЗМІ

Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, соцмережі пишуть про "приліт" у Джанкої

Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України

відеоУ Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео з "пакуванням" чоловіків

Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

Усі новини...
Останні новини
04:48
У секторі Гази створено закриту військову зону – ЦАХАЛ
04:04
ISW проаналізував, як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
03:56
Росія кидає резерви на північ від Бахмута, щоб стримати наступ Сил оборони – Євлаш
03:14
Байден: США подбають, щоб Ізраїль міг захистити себе
02:44
Ми вступаємо в довгу і важку війну – прем'єр Ізраїлю
01:54
Кількість жертв в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС перевищила 300
01:14
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
00:25
відеоЦАХАЛ: Уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі
00:10
фотоТі, хто формують націю. В Україні оголосили вчителів-переможців премії Global Teacher Prize 2023
23:57
У Криму знову чули вибухи, окупанти кажуть про збиту ракету
Усі новини...
Реклама: