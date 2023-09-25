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Блінкен: Співпраця Росії з КНДР стає небезпечнішою

Понеділок, 25 вересня 2023, 18:53
Блінкен: Співпраця Росії з КНДР стає небезпечнішою
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, ФОТО GETTY IMAGES

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, поглиблення співпраці між Росією і КНДР несе за собою зростання небезпеки.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на виступ Блінкена на Стратегічному форумі Південна Корея-США, повідомляє CNN

Деталі: Блінкен зазначив, що нещодавній візит північнокорейського лідера Кім Чен Ина до РФ стала демонстрацією "загроз для ширшої безпеки" з боку Північної Кореї.

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Він вказав, що Росія "відчайдушно шукає обладнання, матеріали, технології для своєї триваючої агресії проти України", а КНДР "шукає допомоги для зміцнення і вдосконалення своїх ракетних програм".

За словами держсекретаря, США розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як "вулицю з двостороннім рухом, яка стає дедалі небезпечнішою".

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами і союзниками, щоб висвітлити небезпечні прояви військового співробітництва Росії і Північної Кореї, які загрожують глобальному миру і безпеці", – додав Блінкен.

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Між тим, країни "Групи семи" побоюються, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет. 

Водночас топ-генерал США раніше висловив думку, що потенційна допомога Росії з боку КНДР навряд чи матиме велике значення.

Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.

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