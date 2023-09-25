Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен: Сотрудничество России с КНДР становится более опасным

Понедельник, 25 сентября 2023, 18:53
Блинкен: Сотрудничество России с КНДР становится более опасным
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, ФОТО GETTY IMAGES

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, углубление сотрудничества между Россией и КНДР несет за собой рост опасности.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на выступление Блинкена на Стратегическом форуме Южная Корея-США, сообщает CNN

Детали: Блинкен отметил, что недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ стал демонстрацией "угроз для более широкой безопасности" со стороны Северной Кореи.

Реклама:

Он указал, что Россия "отчаянно ищет оборудование, материалы, технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины", а КНДР "ищет помощи для укрепления и совершенствования своих ракетных программ".

По словам госсекретаря, США рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как "улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной".

"Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы осветить опасные проявления военного сотрудничества России и Северной Кореи, которые угрожают глобальному миру и безопасности", – добавил Блинкен.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что страны "Группы семи" опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.

В то же время топ-генерал США ранее высказал мнение, что потенциальная помощь России со стороны КНДР вряд ли будет иметь большое значение.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины

Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете для Украины до 100 млрд долларов – СМИ

Оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым, соцсети пишут о "прилете" в Джанкое

Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины

видеоВ Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин

Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению

Все новости...
Последние новости
04:48
В зоне сектора Газа создана закрытая военная зона – ЦАХАЛ
04:04
ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины
03:56
Россия бросает резервы на север от Бахмута, чтобы сдержать наступление Сил обороны – Евлаш
03:14
Байден: США позаботятся, чтобы Израиль мог защитить себя
02:44
Мы вступаем в долгую и тяжелую войну – премьер Израиля
01:54
Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС превысило 300
01:14
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
00:25
видеоЦАХАЛ: Поражены ракетные установки, террористическое средоточие и штаб-квартира ХАМАСа в Газе
00:10
фотоТе, кто формируют нацию. В Украине объявили учителей-победителей премии Global Teacher Prize 2023
23:57
В Крыму снова слышали взрывы, оккупанты заявляют о сбитой ракете
Все новости...
Реклама: