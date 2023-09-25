У Таллінні оштрафували депутата за прапор Естонської РСР на Будинку письменників

Естонський депутат від консервативної партії EKRE Яак Валге повідомив, що його і поета Андреса Ауле оштрафували за вивішування в центрі Таллінна прапора Естонської РСР.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Postimees

Деталі: Політик повідомив про штраф не за статтею про розпалювання ненависті, за якою було порушено справу, а за порушення громадського порядку. Не розуміючи, за що їх оштрафували, політик і поет оскаржуватимуть штраф у суді.

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"Департамент поліції і прикордонної охорони вирішив, що ми з Андресом Ауле 22 липня вчинили проступок, коли встановили прапор Естонської РСР на Будинку письменників на вулиці Хар'ю в Таллінні, і вирішили, що правильним буде оштрафувати нас.

Водночас департамент більше не виходив зі 151-ї статті Пенітенціарного кодексу, на підставі якої щодо нас було розпочато провадження про проступок, а звинуватив нас у порушенні громадського порядку, а точніше, у заподіянні занепокоєння третім особам", – написав член Рійгікогу.

За словами Валге, у справі про правопорушення згадують також двох інших осіб, яких турбували його та Ауле дії. У поліції поки не уточнили, який стосунок ці особи мають до справи.

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У середині липня поліція звернулася по допомогу до громадськості для встановлення особи тих, хто підняв прапор Естонської РСР поруч із барельєфом письменника Югана Смуула на стіні Будинку письменників на вулиці Хар'ю в Таллінні. Чоловіки підняли прапор рано вранці о 5.03 ранку, а за кілька годин потому, о 9.29, ті самі люди зняли прапор.

За словами Валге, їхньою з Ауле метою було привернути увагу до символу окупаційної влади, який постійно висить на стіні, і який слід прибрати: "Однак замість цього нам призначили покарання за використання символіки окупаційної влади".

Нагадаємо, в Естонії на прикордонному пункті "Нарва-1" громадянин Польщі отримав штраф за георгіївську стрічку на дзеркалі заднього виду автомобіля.