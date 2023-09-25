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В Таллинне оштрафовали депутата за флаг Эстонской ССР на Доме писателей

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 19:06
В Таллинне оштрафовали депутата за флаг Эстонской ССР на Доме писателей
Фото: Lugeja pilt

Эстонский депутат от консервативной партии EKRE Яак Валге сообщил, что его и поэта Андреса Ауле оштрафовали за вывешивании в центре Таллинна флага Эстонской ССР.

Источник: "Европейская правда", сообщает Postimees

Детали: Политик сообщил о штрафе не по статье о разжигании ненависти, по которой было возбуждено дело, а за нарушение общественного порядка. Не понимая, за что их оштрафовали, политик и поэт будут оспаривать штраф в суде.

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"Департамент полиции и пограничной охраны решил, что мы с Андресом Ауле 22 июля совершили проступок, когда установили флаг Эстонской ССР на Доме писателей на улице Харью в Таллинне, и решили, что правильным будет оштрафовать нас.

При этом департамент больше не исходил из 151-й статьи Пенитенциарного кодекса, на основании которой в отношении нас было начато производство о проступке, а обвинил нас в нарушении общественного порядка, а точнее, в причинении беспокойства третьим лицам", – написал член Рийгикогу.

По словам Валге, в деле о правонарушении упоминаются также двое третьих лиц, которых беспокоили действия его и Ауле. В полиции пока не уточнили, какое отношение эти лица имеют к делу.

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В середине июля полиция обратилась за помощью к общественности для установления личности тех, кто поднял флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Югана Смуула на стене Дома писателей на улице Харью в Таллинне. Мужчины подняли флаг рано утром в 5.03 утра, а через несколько часов спустя, в 9.29, те же люди сняли флаг.

По словам Валге, их с Ауле целью было привлечь внимание к символу оккупационных властей, который постоянно висит на стене и который следует убрать: "Однако вместо этого нам назначили наказание за использование символики оккупационных властей".

Напомним, в Эстонии на пограничном пункте "Нарва-1" гражданин Польши получил штраф за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида автомобиля.

Темы: Эстониясуд
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