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Австрія збільшила фінансування МАГАТЕ в Україні ще на 1 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 19:17
Австрія збільшила фінансування МАГАТЕ в Україні ще на 1 млн євро
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у понеділок оголосив про виділення додаткового 1 мільйона євро на фінансування роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні "для запобігання ядерним інцидентам".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агенцію АРА; Шалленберг заявив на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні

Деталі: У своєму виступі голова МЗС Австрії нагадав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 19 місяців, і за цей час Москва виявила "неприйнятну та безвідповідальну" поведінку – зокрема й у питанні ядерної безпеки.

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"Ми зустрічаємось у часи, коли в Європі лютує війна", – підкреслив він.

Шалленберг сказав, що триває окупація російськими військами найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, і відзначив діяльність МАГАТЕ для запобігання ядерним інцидентам.

У зв’язку з цим він оголосив про виділення додаткового мільйона євро на діяльність організації в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, співпраця між Україною та МАГАТЕ в питанні ядерної безпеки почалась у березні 2022 року. З лютого цього року організація встановила постійну присутність на всіх українських АЕС.

Уряд Австрії у червні вже оголошував про надання одного мільйона євро МАГАТЕ на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Теми: АвстріяМАГАТЕ
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