Австрия увеличила финансирование МАГАТЭ в Украине еще на 1 млн евро
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник объявил о выделении дополнительного 1 миллиона евро на финансирование работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине "для предотвращения ядерных инцидентов".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АРА; Шалленберг заявил на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене
В своем выступлении глава МИД Австрии напомнил, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 19 месяцев, и за это время Москва проявила "неприемлемое и безответственное" поведение – в том числе и в вопросе ядерной безопасности.
"Мы встречаемся во времена, когда в Европе свирепствует война", – подчеркнул он.
Шалленберг сказал, что продолжается оккупация российскими войсками крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, и отметил деятельность МАГАТЭ для предотвращения ядерных инцидентов.
В связи с этим он объявил о выделении дополнительного миллиона евро на деятельность организации в Украине.
Напомним, сотрудничество между Украиной и МАГАТЭ в вопросе ядерной безопасности началось в марте 2022 года. С февраля этого года организация установила постоянное присутствие на всех украинских АЭС.
Правительство Австрии в июне уже объявляло о предоставлении одного миллиона евро МАГАТЭ на поддержку деятельности по ядерной безопасности в Украине.