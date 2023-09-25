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Австрия увеличила финансирование МАГАТЭ в Украине еще на 1 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 19:17
Австрия увеличила финансирование МАГАТЭ в Украине еще на 1 млн евро
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник объявил о выделении дополнительного 1 миллиона евро на финансирование работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Украине "для предотвращения ядерных инцидентов".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АРА; Шалленберг заявил на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

В своем выступлении глава МИД Австрии напомнил, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 19 месяцев, и за это время Москва проявила "неприемлемое и безответственное" поведение – в том числе и в вопросе ядерной безопасности.

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"Мы встречаемся во времена, когда в Европе свирепствует война", – подчеркнул он.

Шалленберг сказал, что продолжается оккупация российскими войсками крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, и отметил деятельность МАГАТЭ для предотвращения ядерных инцидентов.

В связи с этим он объявил о выделении дополнительного миллиона евро на деятельность организации в Украине.

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Напомним, сотрудничество между Украиной и МАГАТЭ в вопросе ядерной безопасности началось в марте 2022 года. С февраля этого года организация установила постоянное присутствие на всех украинских АЭС.

Правительство Австрии в июне уже объявляло о предоставлении одного миллиона евро МАГАТЭ на поддержку деятельности по ядерной безопасности в Украине.

Темы: АвстрияМАГАТЭ
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