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За добу Сили оборони відбили 8 атак армії РФ – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 вересня 2023, 20:32
За добу Сили оборони відбили 8 атак армії РФ – Генштаб
Мапа: deepstatemap

Протягом доби українські військові відбили атаку росіян в районах Кліщіївки та Мар’їнки Донецької області.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 25 вересня

Деталі: Також противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

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Водночас Сили оборони України продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Дослівно: "Загалом ворог завдав 14 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділами ракетних військ уражено 9 артилерійських засобів, район зосередження озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника".

Теми: Генштабвійнаобстріл
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