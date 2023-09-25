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За сутки Силы обороны отбили 8 атак армии РФ – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 сентября 2023, 20:32
За сутки Силы обороны отбили 8 атак армии РФ – Генштаб
Карта: deepstatemap

В течение суток украинские военные отразили атаку россиян в районах Клищеевки и Марьинки Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 25 сентября

Детали: Также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.
В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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Дословно: "В общей сложности враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 9 артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станция РЭБ противника".

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Темы: Генштабвойнаобстрел
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