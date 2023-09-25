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Байден написав Пашиняну листа із підтримкою

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 20:45
Байден написав Пашиняну листа із підтримкою
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден написав листа до вірменського прем`єр-міністра Нікола Пашиняна, у якому запевнив у подальшій підтримці його країни.

Джерело: "Європейська правда"; Armenpress, яке вказує, що листа від Байдена Пашиняну передала глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер

Деталі: "Я попросив Саманту Пауер, ключового члена мого кабінету, особисто передати Вам рішучу підтримку Сполучених Штатів і моєї адміністрації прагненню Вірменії до досягнення гідного і міцного регіонального миру, який захищатиме Ваш суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і демократію", – йдеться у листі американського президента.

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Байден підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Вірменію у зміцненні демократії всередині країни і в прагненні до стабільності в регіоні.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня. 

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю. 

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Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

Теми: Байден
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