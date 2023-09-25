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Байден написал Пашиняну письмо с поддержкой

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 20:45
Байден написал Пашиняну письмо с поддержкой
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден написал письмо армянскому премьер-министру Никола Пашиняну, в котором заверил в дальнейшей поддержке его страны.

Источник: "Европейская правда"; Armenpress, указывающий, что письмо от Байдена Пашиняну передала глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр

Детали: "Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и прочного регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию", - говорится в письме американского президента.

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Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в регионе.

Напомним, Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее завершении на следующий день.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

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Подробно о последних событиях читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.

Темы: Байден
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