Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запускали з Криму кілька груп "Шахедів", ще одну з Півночі – Повітряні сили

Олександр ШумілінПонеділок, 25 вересня 2023, 21:13
Росіяни запускали з Криму кілька груп Шахедів, ще одну з Півночі – Повітряні сили
Фото ілюстративне

Повітряні сили ЗС України сповістили, що з окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників "Шахед": одна група безпілотників рухалась з Півночі, одна атакувала південь, ще одна зайшла в гирло Дунаю та прямувала на захід країни.

Джерело: повідомлення Повітряних сил

Дослівно: "Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА "Shahed" з Чауди, Крим.

Реклама:

Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22.00".

Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на Сумщині. "Рухаються у південно-західному напрямку (курс може змінюватись)", - сказано у повідомленні. 

О 23:06 повідомили про відбій загрози на Півночі.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:22 Повітряні сили повідомили про наближення ворожих БПЛА з Чорного моря на Очаків і Коблеве.

О 23.59 стало відомо про чергову атаку ворожих дронів з Чорного моря на південь Миколаївщини.

О 00.01 загроза застосування ударних БпЛА пошилирася на Кіровоградську область.

О 00.22 тривога через ворожі безпілотники пролунала у Черкаській і Полтавській областях.

Мапа повітряних тривог станом на 00.27
Мапа повітряних тривог станом на 00.27

О 00.49 військові нагадали, що атака "Шахедів" з Чорного моря триває і попросили людей залишатися в укриттях.

1.08 стало відомо про рух "Шахедів" у напрямку Черкас.

О 1.33 повітряники повідомили, що "Шахеди" рухаються з Миколаївщини у західному напрямку

На Одещині також загроза застосування ударних БпЛА.

О 1.50 повітряники попередили південь Одещини, що група ворожих БпЛА заходить з Чорного моря.

О 1.52 стало відомо, що "Шахеди" заходять у гирло Дунаю та рухаються у західному напрямку.

О 4.06 повітряну тривогу скасували.

Теми: РосіяШахедКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, як Кремль використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет для України до 100 мільярдів доларів – ЗМІ

Окупанти заявили про ракетну атаку на Крим, соцмережі пишуть про "приліт" у Джанкої

Кадиров пропонує скасувати вибори в РФ до кінця війни проти України

відеоУ Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео з "пакуванням" чоловіків

Зеленський: Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву

Усі новини...
США обмежили компанії з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами
Троє людей загинуло від вечірньої атаки в Херсоні, є поранені
Влада Молдови не може перевірити звідки летіла ракета, що впала в "Придністров'ї"
Росіяни скаржаться, що Бєлгородську область масовано атакували безпілотники
Останні новини
09:21
Розвідка Британії звітує про успіхи України у районі Великої Новосілки
09:10
ФОТОТелескоп "Хаббл" зробив зображення спіральної галактики в сузір’ї Діви
09:07
У Сенаті США готують екстрену допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС
08:50
Зросла кількість загиблих через касетний обстріл РФ села під Запоріжжям
08:26
У Херсоні понад 10 постраждалих через нічний обстріл росіян
08:02
Втрати ворога: Сили оборони знищили ще 580 окупантів і 21 російський танк
07:34
Напад ХАМАС є найбільшим за 50 років провалом ізраїльської розвідки – ЗМІ
06:50
За добу відбулося близько 70 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
06:28
оновленоУ трьох областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:50
На ТОТ загарбники тиснуть на цивільних і грабують їх – спротив
Усі новини...
Реклама: