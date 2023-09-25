Росіяни запускали з Криму кілька груп "Шахедів", ще одну з Півночі – Повітряні сили

Повітряні сили ЗС України сповістили, що з окупанти запустили з Криму кілька груп безпілотників "Шахед": одна група безпілотників рухалась з Півночі, одна атакувала південь, ще одна зайшла в гирло Дунаю та прямувала на захід країни.

Джерело: повідомлення Повітряних сил

Дослівно: "Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА "Shahed" з Чауди, Крим.

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Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22.00".

Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на Сумщині. "Рухаються у південно-західному напрямку (курс може змінюватись)", - сказано у повідомленні.

О 23:06 повідомили про відбій загрози на Півночі.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:22 Повітряні сили повідомили про наближення ворожих БПЛА з Чорного моря на Очаків і Коблеве.

О 23.59 стало відомо про чергову атаку ворожих дронів з Чорного моря на південь Миколаївщини.

О 00.01 загроза застосування ударних БпЛА пошилирася на Кіровоградську область.

О 00.22 тривога через ворожі безпілотники пролунала у Черкаській і Полтавській областях.

Мапа повітряних тривог станом на 00.27

О 00.49 військові нагадали, що атака "Шахедів" з Чорного моря триває і попросили людей залишатися в укриттях.

1.08 стало відомо про рух "Шахедів" у напрямку Черкас.

О 1.33 повітряники повідомили, що "Шахеди" рухаються з Миколаївщини у західному напрямку

На Одещині також загроза застосування ударних БпЛА.

О 1.50 повітряники попередили південь Одещини, що група ворожих БпЛА заходить з Чорного моря.

О 1.52 стало відомо, що "Шахеди" заходять у гирло Дунаю та рухаються у західному напрямку.

О 4.06 повітряну тривогу скасували.