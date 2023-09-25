Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов", и еще одну с Севера - Воздушные силы

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что оккупанты запустили из Крыма несколько групп беспилотников "Шахед": одна группа беспилотников двигалась с севера, одна атаковала юг, еще одна зашла в устье Дуная и направлялась на запад страны.

Источник: сообщение Воздушных сил

Дословно: "Зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды, Крым.

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Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины - около 22.00".

Детали: Позже Воздушные силы сообщили о группе вражеских БПЛА на Сумщине. "Движутся в юго-западном направлении (курс может меняться)", - говорится в сообщении.

В 23:06 сообщили об отбое угрозы на Севере.

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В 23:22 Воздушные силы сообщили о приближении вражеских БПЛА с Черного моря на Очаков и Коблево.

В 23.59 стало известно об очередной атаке вражеских дронов с Черного моря на юг Николаевской области

В 00.01 г. угроза применения ударных БпЛА возникла в Кировоградской области.

В 00.22 тревога из-за вражеских беспилотников прозвучала в Черкасской и Полтавской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00.27

В 00:49 военные напомнили, что атака "Шахедов" с Черного моря продолжается и попросили людей оставаться в укрытиях.

1.08 стало известно о движении "Шахедов" в направлении Черкасс.

В 1.33 воздушные силы сообщили, что "Шахеды" двигаются из Николаева в западном направлении

В Одесской области также угроза применения ударных БпЛА.

В 1:50 воздушные силы предупредили юг Одесщины, что группа враждебных БПЛА заходит с Черного моря.

В 1:52 стало известно, что "Шахеды" заходят в устье Дуная и двигаются в западном направлении.

В 4:06 воздушную тревогу отменили.