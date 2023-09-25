Поступово прибираємо емоції з цієї теми – Зеленський про експорт зерна

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та Офісом президента щодо експорту зерна і повідомив про основні напрямки роботи.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 25 вересня

Пряма мова: "Перше – Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Друге – поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань, робота з сусідами може і мусить стати цілком конструктивною і Україна все для цього робить.Третє – я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень, правил ЄС та угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної, спільної роботи, як із Болгарією та Румунією ми очікуємо від інших країн-сусідів".

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Деталі: Зеленський також повідомив, що понад 160 компаній візьмуть участь у форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені.

Пряма мова: "Сьогодні міністр Мінстратегпрому Камишін доповів, щодо підготовки першого форуму оборонних індустрій. Вже є більш, ніж 160 компаній, які будуть учасницями, 26 країн з різних частин світу: Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектру озброєння. Ми зробимо все, щоби об’єднати світ заради потужного арсеналу для Україні та усіх захисників міжнародного права".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що провів нараду з підсумками своєї поїздки в США та Канаду. У кожному з напрямків в Україні визначають окремого посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей: в обороні, політичній взаємодії, посилення і очищення інституцій, енергетика, відновлення.