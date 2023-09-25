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Постепенно убираем эмоции на эту тему – Зеленский об экспорте зерна

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 сентября 2023, 22:01
Постепенно убираем эмоции на эту тему – Зеленский об экспорте зерна
Владимир Зеленский. Скриншот с обращения 25 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками и Офисом президента по экспорту зерна и сообщил об основных направлениях работы.

Источник: вечернее обращение Зеленского 25 сентября

Прямая речь: "Первое – Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Второе – постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов, работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной и Украина все для этого делает. Третье – я благодарен нашим партнерам, которые не допустили нарушений, правил ЕС и соглашения об ассоциации. Такой же конструктивной, совместной работы, как с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей".

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Детали: Зеленский также сообщил, что более 160 компаний примут участие в форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью.

Прямая речь: "Сегодня министр стратегпрома Камышин доложил о подготовке первого форума оборонных индустрий. Уже есть более 160 компаний, которые будут участницами, 26 стран из разных частей мира: Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного диапазона вооружения. Мы сделаем все, чтобы объединить мир ради мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права".

Детали: Также Зеленский сообщил, что провел совещание по итогам своей поездки в США и Канаду. В каждом из направлений в Украине определяют отдельного должностного лица, отвечающего за выполнение договоренностей: в обороне, политическом взаимодействии, усилении и очищении институтов, энергетике, восстановлении.

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Темы: Зеленскийзерноэкспорт
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