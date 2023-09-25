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Reuters: уряд Німеччини вдвічі скоротить фінансування допомоги біженцям

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 25 вересня 2023, 22:21
Reuters: уряд Німеччини вдвічі скоротить фінансування допомоги біженцям
Прапор Німеччини. Фото Getty Images

Федеральний уряд Німеччини в наступному році планує удвічі скоротити бюджет на допомогу землям для покриття витрат на прийом, підтримку та інтеграцію біженців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на джерела агенції Reuters 

Деталі: За словами двох співрозмовників Reuters, уряд у Берліні в понеділок повідомив владі земель, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році – порівняно з 3,75 мільярда євро в цьому році.

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Федеральний уряд Німеччини також не зміг пообіцяти, що в подальші роки рівень фінансування буде відповідати рівню 2023 року.

Він, додали джерела Reuters, також скасує внесок у витрати на підтримку й інтеграцію біженців із України.

Представник Міністерства фінансів Німеччини заявив Reuters, що зустріч федерального уряду та урядів земель щодо фінансової підтримки біженців не дала жодних результатів.

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"По суті, землі несуть відповідальність за розміщення біженців та піклування про них. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір (цього питання. – Ред.)", – додав речник відомства.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Німеччині знайшов притулок понад 1 мільйон людей. Загалом на кінець червня 2023 року в Німеччині зареєструвалися 3,26 мільйона біженців – найбільше за останнє десятиліття.

Теми: Німеччинабіженці
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