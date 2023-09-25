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Reuters: правительство Германии вдвое сократит финансирование помощи беженцам

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 22:21
Reuters: правительство Германии вдвое сократит финансирование помощи беженцам
Флаг Германии. Фото Getty Images

Федеральное правительство Германии в следующем году планирует вдвое сократить бюджет на помощь землям для покрытия расходов на прием, поддержку и интеграцию беженцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на источники агентства Reuters 

Детали: По словам двух собеседников Reuters, правительство в Берлине в понедельник сообщило властям земель, что выделит максимум 1,7 миллиарда евро на поддержку расходов на беженцев в 2024 году – по сравнению с 3,75 миллиарда евро в этом году.

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Федеральное правительство Германии также не смогло пообещать, что в последующие годы уровень финансирования будет соответствовать уровню 2023 года.

Он, добавили источники Reuters, также отменит вклад в расходы на поддержку и интеграцию беженцев из Украины.

Представитель Министерства финансов Германии заявил Reuters, что встреча федерального правительства и правительств земель по финансовой поддержке беженцев не дала никаких результатов.

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"По сути, земли несут ответственность за размещение беженцев и заботу о них. Федеральное правительство осознает национальное измерение (этого вопроса. – Ред.)", – добавил представитель ведомства.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Германии нашел убежище более 1 миллиона человек. Всего на конец июня 2023 года в Германии зарегистрировались 3,26 миллиона беженцев – больше всего за последнее десятилетие.

Темы: Германиябеженцы
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