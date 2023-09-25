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Гендиректору МАГАТЕ Гроссі продовжили термін правління ще на 4 роки

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 вересня 2023, 23:15
Гендиректору МАГАТЕ Гроссі продовжили термін правління ще на 4 роки
РАФАЕЛЬ ГРОССІ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії  25 вересня підтримала призначення Рафаеля Маріано Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки – з початку грудня 2023 року.

Джерело: рішення ради МАГАТЕ на 67-й сесії генконференції МАГАТЕ у Відні

Деталі: На конференції, зокрема, відзначили зусилля Гроссі щодо забезпечення ядерної безпеки та безпеки в Україні.

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Пряма мова Гроссі: "Для мене велика честь, що одностайним рішенням правління мене призначили на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру та довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові цієї справді чудової організації.

Це відбувається в той час, коли ми зіштовхуємось з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку".

Довідково: Гроссі вступив на свій перший термін повноважень 2 грудня 2019 року після схвалення. Його другий термін починається 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.

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Теми: МАГАТЕ
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