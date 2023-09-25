Гендиректору МАГАТЭ Гросси продлили срок правления еще на 4 года

Генеральная конференция Международного агентства по ядерной энергии 25 сентября поддержала назначение Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на следующие четыре года – с начала декабря 2023 года.

Источник: решение совета МАГАТЭ на 67-й сессии генконференции МАГАТЭ, в Вене

Детали: На конференции, в частности, отметили усилия Гросси по обеспечению ядерной безопасности и безопасности в Украине.

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Прямая речь Гросси: "Для меня большая честь, что единодушным решением правления меня назначили на следующий срок в должности, и я очень благодарен за доверие и доверие, которое страны-члены продолжают оказывать мне как председателю этой действительно замечательной организации.

Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития".

Справка: Гросси вступил на свой первый срок полномочий 2 декабря 2019 после одобрения. Его второй срок начинается 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.