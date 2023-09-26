У Латвії штрафуватимуть за наклейки "Я русский!" на автомобілі

Поліція Латвії назвала неприпустимою практикою наклейки на автомобілі з "потенційно провокаційними написами російською мовою", наприклад, "я росіянин/росіянка".

Джерело: поліція Латвії у Twitter

Деталі: Так правоохоронці відреагували на опубліковану в соцмережі Х (Twitter) фотографію машини з латвійським номером та написом "Я - русская".

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Дождались. Эпидемия ЯРУССКИХ началась и в Латвии pic.twitter.com/vlRWgeu9LS — Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) September 25, 2023

У відомстві заявили, що з урахуванням нинішньої геополітичної ситуації та війни в Україні такі наклейки можуть бути сприйняті як схвалення військової агресії або підтримка військових злочинів Росії.

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Латвійські поліцейські пообіцяли, що при виявленні таких наклейок вимагатимуть від автовласників негайно прибрати їх та пояснити мету розміщення написів.

Також автомобілістів можуть штрафувати за пропаганду військової агресії.

Передісторія: