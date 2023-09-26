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У Латвії штрафуватимуть за наклейки "Я русский!" на автомобілі

"Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 07:01
У Латвії штрафуватимуть за наклейки Я русский! на автомобілі
Фото X (Twitter)

Поліція Латвії назвала неприпустимою практикою наклейки на автомобілі з "потенційно провокаційними написами російською мовою", наприклад, "я росіянин/росіянка".

Джерело: поліція Латвії у Twitter

Деталі: Так правоохоронці відреагували на опубліковану в соцмережі Х (Twitter) фотографію машини з латвійським номером та написом "Я - русская".

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У відомстві заявили, що з урахуванням нинішньої геополітичної ситуації та війни в Україні такі наклейки можуть бути сприйняті як схвалення військової агресії або підтримка військових злочинів Росії.

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Латвійські поліцейські пообіцяли, що при виявленні таких наклейок вимагатимуть від автовласників негайно прибрати їх та пояснити мету розміщення написів. 

Також автомобілістів можуть штрафувати за пропаганду військової агресії.

Передісторія:

  • Раніше у вересні в Латвії за виправдання воєнних злочинів засудили засновника й адміністратора російськомовної групи у Facebook "Кримінальна Латвія" Юрія Михайлова до двох місяців позбавлення волі.

Теми: Латвіяпропаганда
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