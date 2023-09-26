В Латвии будут штрафовать за наклейки "Я русский!" на автомобиле
Полиция Латвии назвала недопустимой практикой наклейки на автомобили с "потенциально провокационными надписями на русском языке", например, "я русский/русская".
Источник: полиция Латвии в Twitter
Детали: Так правоохранители отреагировали на опубликованную в соцсети Х (Twitter) фотографию машины с латвийским номером и надписью "Я - русская".
Дождались. Эпидемия ЯРУССКИХ началась и в Латвии pic.twitter.com/vlRWgeu9LS— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) September 25, 2023
В ведомстве заявили, что с учетом нынешней геополитической ситуации и войны в Украине такие наклейки могут быть восприняты как одобрение военной агрессии или поддержка военных преступлений России.
Латвийские полицейские пообещали, что при обнаружении таких наклеек будут требовать от автовладельцев немедленно убрать их и объяснить цель размещения надписей.
Также автомобилистов могут штрафовать за пропаганду военной агрессии.
Предыстория:
- Ранее в сентябре в Латвии за оправдание военных преступлений осудили основателя и администратора русскоязычной группы в Facebook "Уголовная Латвия" Юрия Михайлова к двум месяцам лишения свободы.