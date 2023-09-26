В Латвии будут штрафовать за наклейки "Я русский!" на автомобиле

Полиция Латвии назвала недопустимой практикой наклейки на автомобили с "потенциально провокационными надписями на русском языке", например, "я русский/русская".

Источник: полиция Латвии в Twitter

Детали: Так правоохранители отреагировали на опубликованную в соцсети Х (Twitter) фотографию машины с латвийским номером и надписью "Я - русская".

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Дождались. Эпидемия ЯРУССКИХ началась и в Латвии pic.twitter.com/vlRWgeu9LS — Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) September 25, 2023

В ведомстве заявили, что с учетом нынешней геополитической ситуации и войны в Украине такие наклейки могут быть восприняты как одобрение военной агрессии или поддержка военных преступлений России.

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Латвийские полицейские пообещали, что при обнаружении таких наклеек будут требовать от автовладельцев немедленно убрать их и объяснить цель размещения надписей.

Также автомобилистов могут штрафовать за пропаганду военной агрессии.

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