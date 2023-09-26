"Енергоатом" вивів усі 7 працюючих енергоблоків на максимальну потужність

ДП "НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність усі 7 атомних енергоблоків, які працюють на даний час.

Джерело: сайт підприємства

Дослівно "Енергоатом": "25 вересня ДП "НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність, яка раніше була обмежена умовами роботи ринку, усі 7 працюючих на даний час атомних енергоблоків, додавши 300 МВт потужності вітчизняній енергосистемі".

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Деталі: Наразі сумарна потужність атомної генерації становить 6400 МВт.

Підприємство повідомляє, що вже завершило перевантаження і веде пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу.

Енергоатом наголосив, що наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія в енергетиці, у межах якої поступово виводять з планових ремонтів усі енергоблоки. Це роблять для того, щоб максимально підготуватись до осінньо-зимового періоду та забезпечити електроенергією всіх споживачів.