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"Енергоатом" вивів усі 7 працюючих енергоблоків на максимальну потужність

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 07:21
Енергоатом вивів усі 7 працюючих енергоблоків на максимальну потужність
Фото ілюстративне з pixabay.com

ДП "НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність усі 7 атомних енергоблоків, які працюють на даний час.

Джерело: сайт підприємства

Дослівно "Енергоатом": "25 вересня ДП "НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність, яка раніше була обмежена умовами роботи ринку, усі 7 працюючих на даний час атомних енергоблоків, додавши 300 МВт потужності вітчизняній енергосистемі".

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Деталі: Наразі сумарна потужність атомної генерації становить 6400 МВт.

Підприємство повідомляє, що вже завершило перевантаження і веде пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу.

Енергоатом наголосив, що наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія в енергетиці, у межах якої поступово виводять з планових ремонтів усі енергоблоки. Це роблять для того, щоб максимально підготуватись до осінньо-зимового періоду та забезпечити електроенергією всіх споживачів.

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Теми: енергетикаАЕС
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