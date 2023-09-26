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"Энергоатом" вывел все 7 работающих энергоблоков на максимальную мощность

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 07:21
Энергоатом вывел все 7 работающих энергоблоков на максимальную мощность
Фото иллюстративное с pixabay.com

ГП "НАЭК "Энергоатом" вывело на максимальную мощность все 7 ныне работающих атомных энергоблоков.

Источник: сайт предприятия

Дословно "Энергоатом": "25 сентября ГП "НАЭК "Энергоатом" вывело на максимальную мощность, которая ранее была ограничена условиями работы рынка, все 7 работающих в настоящее время атомных энергоблоков, добавив 300 МВт мощности отечественной энергосистеме".

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Детали: Сейчас суммарная мощность атомной генерации составляет 6400 МВт.

Предприятие сообщает, что уже завершило перезагрузки и ведет пусковые операции на еще одном энергоблоке, который вскоре также будет включен в работу.

Энергоатом отметил, что сейчас продолжается самая масштабная ремонтная кампания в энергетике, в рамках которой постепенно выводят из плановых ремонтов все энергоблоки. Это делают для того, чтобы максимально подготовиться к осенне-зимнему периоду и обеспечить электроэнергией всех потребителей.

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Темы: энергетикаАЭС
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