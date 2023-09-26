Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу знищили 400 загарбників і 39 ворожих артсистем

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 08:29
Захисники за добу знищили 400 загарбників і 39 ворожих артсистем
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 400 окупантів, 39 ворожих артсистем, 29 безпілотників, 19 ББМ та 11 крилатих ракет.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб,
  • танків ‒ 4 672 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 946 (+19) од,
  • артилерійських систем – 6 299(+39) од,
  • РСЗВ – 792 (+1) од,
  • засобів ППО − 533 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 924 (+29) од,
  • крилатих ракет − 1 529 (+11) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 763 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 925 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Росія
Росіяни скаржаться, що Бєлгородську область масовано атакували безпілотники
Росіяни минулої зими пошкодили понад 60% тепло- та енергомереж столиці
Росіяни запускали з Криму кілька груп "Шахедів", ще одну з Півночі – Повітряні сили
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: