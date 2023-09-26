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Захисники за добу знищили 400 загарбників і 39 ворожих артсистем

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 08:29
Захисники за добу знищили 400 загарбників і 39 ворожих артсистем
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 400 окупантів, 39 ворожих артсистем, 29 безпілотників, 19 ББМ та 11 крилатих ракет.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб,
  • танків ‒ 4 672 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 946 (+19) од,
  • артилерійських систем – 6 299(+39) од,
  • РСЗВ – 792 (+1) од,
  • засобів ППО − 533 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 924 (+29) од,
  • крилатих ракет − 1 529 (+11) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 763 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 925 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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