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Защитники за сутки уничтожили 400 захватчиков и 39 вражеских артсистем

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 08:29
Защитники за сутки уничтожили 400 захватчиков и 39 вражеских артсистем
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 400 оккупантов, 39 вражеских артсистем, 29 беспилотников, 19 ББМ и 11 крылатых ракет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 276 670 (+400) человек,
  • танков − 4 672 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 946 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 6 299 (+39) ед,
  • РСЗО − 792 (+1) ед,
  • средств ПВО − 533 (+0) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 924 (+29) ед,
  • крылатых ракет − 1 529 (+11) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 763 (+17) ед,
  • специальной техники − 925 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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