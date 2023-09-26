Защитники за сутки уничтожили 400 захватчиков и 39 вражеских артсистем
Вторник, 26 сентября 2023, 08:29
Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 400 оккупантов, 39 вражеских артсистем, 29 беспилотников, 19 ББМ и 11 крылатых ракет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 276 670 (+400) человек,
- танков − 4 672 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 8 946 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 6 299 (+39) ед,
- РСЗО − 792 (+1) ед,
- средств ПВО − 533 (+0) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 924 (+29) ед,
- крылатых ракет − 1 529 (+11) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 763 (+17) ед,
- специальной техники − 925 (+7) ед.
Данные уточняются.