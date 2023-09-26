Защитники за сутки уничтожили 400 захватчиков и 39 вражеских артсистем

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 400 оккупантов, 39 вражеских артсистем, 29 беспилотников, 19 ББМ и 11 крылатых ракет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 276 670 (+400) человек,

танков − 4 672 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 8 946 (+19) ед,

артиллерийских систем − 6 299 (+39) ед,

РСЗО − 792 (+1) ед,

средств ПВО − 533 (+0) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 924 (+29) ед,

крылатых ракет − 1 529 (+11) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 8 763 (+17) ед,

специальной техники − 925 (+7) ед.

Данные уточняются.