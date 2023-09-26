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Чорноморський флот не матиме такий контроль в Чорному морі як раніше – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 10:01
Чорноморський флот не матиме такий контроль в Чорному морі як раніше – розвідка Британії
ФОТО: WIKIPEDIA

Британська розвідка вважає, що після успішних українських ударів Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, і буде менш безпечно почуватися у портах. 

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 26 вересня

Деталі: Розвідка констатувала, що останніми тижнями Чорноморський флот РФ зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня. 

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"Фізична шкода для ЧФ РФ майже точно серйозна, але локальна. Флот майже точно зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу – завдання ракетних ударів і локального патрулювання. 

Проте ймовірно, що його здатність здійснювати ширше патрулювання у регіоні і забезпечувати де-факто блокаду українських портів надалі зменшиться. Також ЧФ РФ ймовірно має погіршену здатність захищати свої об’єкти в порту і проводити рутинне обслуговування", – зазначають аналітики.

Британська розвідка додає, що українські атаки поставили Росію у ситуацію, коли їй доводиться реагувати на дії противника, та демонструють, що українські військові здатні поставити під сумнів символічну і стратегічну "проєкцію сили" Росії, яку їй забезпечує контроль над Севастополем. 

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В одному з попередніх оглядів розвідка Британії зазначила, що російські локальні контратаки на фронті часто виявляються провальними. 

Теми: Чорне мореКримобстрілрозвідка
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