Черноморский флот не будет иметь такой контроль в Черном море как раньше – разведка Британии

Британская разведка считает, что после успешных украинских ударов Черноморский флот РФ не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, и будет менее безопасно чувствовать себя в портах.

Источник: "Европейская правда", разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 26 сентября

Детали: Разведка констатировала, что в последние недели Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

Реклама:

"Физический ущерб для ЧФ РФ почти точно серьезный, но локальный. Флот почти точно сохраняет способность выполнять свои основные задачи военного времени – нанесение ракетных ударов и локального патрулирования.

Однако вероятно, что его способность осуществлять более широкое патрулирование в регионе и обеспечивать де-факто блокаду украинских портов в дальнейшем уменьшится. Также ЧФ РФ вероятно имеет ухудшенную способность защищать свои объекты в порту и проводить рутинное обслуживание", – отмечают аналитики.

Британская разведка добавляет, что украинские атаки поставили Россию в ситуацию, когда ей приходится реагировать на действия противника, и демонстрируют, что украинские военные способны поставить под сомнение символическую и стратегическую "проекцию силы" России, которую ей обеспечивает контроль над Севастополем.

ВИДЕО ДНЯ

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии отметила, что российские локальные контратаки на фронте часто оказываются провальными.