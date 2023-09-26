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У Києві накрили велику нарколабораторію психотропів із "товаром" на 50 мільйонів

Альона Мазуренко Вівторок, 26 вересня 2023, 11:36
У Києві накрили велику нарколабораторію психотропів із товаром на 50 мільйонів
фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили у Києві потужну лабораторію з виготовлення небезпечного синтетичного наркотику "Альфа PVP" і вилучили 68 кг "товару" на майже 50 мільйонів гривень. 

Джерело: Київська міська прокуратура, Національна поліція

Дослівно прокуратура: "Затримано групу наркодилерів та ліквідовано лабораторію з виготовлення психотропних речовин у промислових масштабах за ч.2 та 3 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

Всього за результатами проведення слідчих дій з незаконного обігу вилучено 68 кг психотропної речовини "Альфа PVP" на суму близько 50 млн грн".

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Деталі: До складу злочинної групи входило 9 осіб – двоє організаторів, "дистриб’ютори" та фасувальники.

Організатори (двоє мешканців столиці) облаштували в Києві лабораторію з виготовлення психотропу "Альфа PVP" у великих обсягах.

Збут здійснювався через Telegram-канали та шляхом "закладок" у обумовлених місцях. "Замовлення" приймали через месенджери, у такий спосіб повідомляли і про місце знаходження "закладки".

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фото: Нацполіція

Під час обшуку в лабораторії вилучили 24 кг "Альфа PVP".

У межах спецоперації правоохоронці також викрили трьох "дистриб’юторів", які перевозили в власному автомобілі 20 кг "Альфа PVP" для подальшого збуту.

Під час проведення обшуків в орендованому ними гаражі вилучили ще 22 кг "Альфа PVP", розфасовані у пакетах по 1 кг.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці затримали ще 4 фігурантів, які здійснювали фасування та збут. Під час обшуків у них вилучили значну кількість наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

 

Наразі за клопотаннями прокурорів щодо шести осіб застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Щодо ще трьох осіб вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

У поліції додали, що до складу злочинної групи входили мешканці Києва, Черкаської та Чернівецької областей.

Кожен з фігурантів мав свої завдання: поставка прекурсорів та лабораторного обладнання для функціонування нарколабораторії, виготовлення "товару", перевезення та збут наркотиків, а також розподіл грошових коштів, отриманих в ході протиправної діяльності.

Теми: поліціянаркотикиКиїв
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