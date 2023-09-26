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В Киеве накрыли крупную нарколабораторию психотропов с "товаром" на 50 миллионов

Алена МазуренкоВторник, 26 сентября 2023, 11:36
В Киеве накрыли крупную нарколабораторию психотропов с товаром на 50 миллионов
фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили в Киеве мощную лабораторию по изготовлению опасного синтетического наркотика "Альфа PVP" и изъяли 68 кг "товара" на почти 50 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция

Дословно прокуратура: "Задержана группа наркодилеров и ликвидирована лаборатория по изготовлению психотропных веществ в промышленных масштабах по ч.2 и 3 ст.307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах).

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Всего по результатам проведения следственных действий из незаконного оборота изъято 68 кг психотропного вещества "Альфа PVP" на сумму около 50 млн грн".

Детали: В состав преступной группы входило 9 человек - двое организаторов, "дистрибьюторы" и фасовщики.

Организаторы (двое жителей столицы) обустроили в Киеве лабораторию по изготовлению психотропа "Альфа PVP" в больших объемах.

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Сбыт осуществлялся через Telegram-каналы и путем "закладок" в оговоренных местах. "Заказы" принимали через мессенджеры, таким образом сообщали и о месте нахождения "закладки".

 
фото Нацполиция

Во время обыска в лаборатории изъяли 24 кг "Альфа PVP".

В рамках спецоперации правоохранители также разоблачили трех "дистрибьюторов", которые перевозили в собственном автомобиле 20 кг "Альфа PVP" для дальнейшего сбыта.

Во время проведения обысков в арендованном ими гараже изъяли еще 22 кг "Альфа PVP", расфасованные в пакетах по 1 кг.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители задержали еще 4 фигурантов, которые осуществляли фасовку и сбыт. Во время обысков у них изъяли значительное количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

 

Сейчас по ходатайствам прокуроров в отношении 6 человек применены меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении еще 3 человек решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции добавили, что в состав преступной группы входили жители Киева, Черкасской и Черновицкой областей.

Каждый из фигурантов имел свои задачи: поставка прекурсоров и лабораторного оборудования для функционирования нарколаборатории, изготовление "товара", перевозка и сбыт наркотиков, а также распределение денежных средств, полученных в ходе противоправной деятельности.

Темы: полициянаркотикиКиев
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