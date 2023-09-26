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У Косові звинуватили Сербію в озброєнні групи, що вбила поліцейського

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 11:43
У Косові звинуватили Сербію в озброєнні групи, що вбила поліцейського
ФОТО З СОЦМЕРЕЖ АЛЬБІНА КУРТІ

Прем’єр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив, що вилучений в озброєної групи арсенал свідчить про пряму підтримку цих бойовиків з боку Сербії.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Альбін Курті в соцмережах

Деталі: Альбін Курті зазначив, що зброя, вилучена правоохоронцями під час операції після вбивства косовського поліцейського, є серйозною зброєю воєнного призначення.  

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Пряма мова: "Це не залишає сумнівів: нападники діяли не самостійно, а з державною підтримкою. Сербія має нести повну відповідальність за спонсорування терористичного насильства на території Косова".

Більше деталей: У понеділок поліція Косова показала великий арсенал зброї, знайдений під час обшуків у приміщеннях і транспортних засобах. 

ВІДЕО ДНЯ

Фотогалерею опублікувало видання KOHA. Серед знайденого можна бачити широкий спектр піхотинської зброї включно з мінометами й ПТРК.

Передісторія: 

  • В ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.
  • Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати. Згодом знайшли тіло четвертого загиблого нападника.

Теми: КосовоСербія
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