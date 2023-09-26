Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Косові звинуватили Сербію в озброєнні групи, що вбила поліцейського

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 11:43
У Косові звинуватили Сербію в озброєнні групи, що вбила поліцейського
ФОТО З СОЦМЕРЕЖ АЛЬБІНА КУРТІ

Прем’єр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив, що вилучений в озброєної групи арсенал свідчить про пряму підтримку цих бойовиків з боку Сербії.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Альбін Курті в соцмережах

Деталі: Альбін Курті зазначив, що зброя, вилучена правоохоронцями під час операції після вбивства косовського поліцейського, є серйозною зброєю воєнного призначення.  

Реклама:

Пряма мова: "Це не залишає сумнівів: нападники діяли не самостійно, а з державною підтримкою. Сербія має нести повну відповідальність за спонсорування терористичного насильства на території Косова".

Більше деталей: У понеділок поліція Косова показала великий арсенал зброї, знайдений під час обшуків у приміщеннях і транспортних засобах. 

ВІДЕО ДНЯ

Фотогалерею опублікувало видання KOHA. Серед знайденого можна бачити широкий спектр піхотинської зброї включно з мінометами й ПТРК.

Передісторія: 

  • В ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.
  • Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати. Згодом знайшли тіло четвертого загиблого нападника.

Теми: КосовоСербія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Косово
Косово заявляє про вилучення десятків одиниць зброї під час операції проти нападників
Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв
Прем'єр Косова заявив про операцію проти озброєних людей після вбивства поліцейського
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: