У Косові звинуватили Сербію в озброєнні групи, що вбила поліцейського

Прем’єр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив, що вилучений в озброєної групи арсенал свідчить про пряму підтримку цих бойовиків з боку Сербії.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Альбін Курті в соцмережах

Деталі: Альбін Курті зазначив, що зброя, вилучена правоохоронцями під час операції після вбивства косовського поліцейського, є серйозною зброєю воєнного призначення.

Реклама:

Пряма мова: "Це не залишає сумнівів: нападники діяли не самостійно, а з державною підтримкою. Сербія має нести повну відповідальність за спонсорування терористичного насильства на території Косова".

These military-grade arms & equipment—seized in @Kosovo_Police's anti-terror operation after yesterday's attack—leave no room for doubt: The perpetrators acted not alone but w/ state backing. Serbia must be held fully accountable for sponsoring terrorist violence on 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/hbFHiV1rMe — Albin Kurti (@albinkurti) September 25, 2023

Більше деталей: У понеділок поліція Косова показала великий арсенал зброї, знайдений під час обшуків у приміщеннях і транспортних засобах.

ВІДЕО ДНЯ

Фотогалерею опублікувало видання KOHA. Серед знайденого можна бачити широкий спектр піхотинської зброї включно з мінометами й ПТРК.

Передісторія: