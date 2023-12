В Косово обвинили Сербию в вооружении группы, убившей полицейского

Премьер частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что изъятый у вооруженной группы арсенал свидетельствует о прямой поддержке этих боевиков со стороны Сербии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Альбин Курти в соцсетях

Детали: Альбин Курти отметил, что оружие, изъятое правоохранителями во время операции после убийства косовского полицейского, является серьезным оружием военного назначения.

Прямая речь: "Это не оставляет сомнений: нападавшие действовали не самостоятельно, а с государственной поддержкой. Сербия должна нести полную ответственность за спонсирование террористического насилия на территории Косово".

These military-grade arms & equipment—seized in @Kosovo_Police's anti-terror operation after yesterday's attack—leave no room for doubt: The perpetrators acted not alone but w/ state backing. Serbia must be held fully accountable for sponsoring terrorist violence on 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/hbFHiV1rMe