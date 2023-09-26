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В Косово обвинили Сербию в вооружении группы, убившей полицейского

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 11:43
В Косово обвинили Сербию в вооружении группы, убившей полицейского
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ АЛЬБИНА КУРТИ

Премьер частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что изъятый у вооруженной группы арсенал свидетельствует о прямой поддержке этих боевиков со стороны Сербии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Альбин Курти в соцсетях

Детали: Альбин Курти отметил, что оружие, изъятое правоохранителями во время операции после убийства косовского полицейского, является серьезным оружием военного назначения.

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Прямая речь: "Это не оставляет сомнений: нападавшие действовали не самостоятельно, а с государственной поддержкой. Сербия должна нести полную ответственность за спонсирование террористического насилия на территории Косово".

Больше деталей: В понедельник полиция Косово показала большой арсенал оружия, найденный во время обысков в помещениях и транспортных средствах.

ВИДЕО ДНЯ

Фотогалерею опубликовало издание KOHA. Среди найденного можно видеть широкий спектр пехотинского оружия, включая минометы и ПТРК.

Что предшествовало: 

  • В ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.
  • Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать. Позже обнаружили тело четвертого погибшего нападающего.

Темы: КосовоСербия
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