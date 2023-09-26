В Косово обвинили Сербию в вооружении группы, убившей полицейского
Премьер частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что изъятый у вооруженной группы арсенал свидетельствует о прямой поддержке этих боевиков со стороны Сербии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Альбин Курти в соцсетях
Детали: Альбин Курти отметил, что оружие, изъятое правоохранителями во время операции после убийства косовского полицейского, является серьезным оружием военного назначения.
Прямая речь: "Это не оставляет сомнений: нападавшие действовали не самостоятельно, а с государственной поддержкой. Сербия должна нести полную ответственность за спонсирование террористического насилия на территории Косово".
These military-grade arms & equipment—seized in @Kosovo_Police's anti-terror operation after yesterday's attack—leave no room for doubt: The perpetrators acted not alone but w/ state backing. Serbia must be held fully accountable for sponsoring terrorist violence on 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/hbFHiV1rMe— Albin Kurti (@albinkurti) September 25, 2023
Больше деталей: В понедельник полиция Косово показала большой арсенал оружия, найденный во время обысков в помещениях и транспортных средствах.
Фотогалерею опубликовало издание KOHA. Среди найденного можно видеть широкий спектр пехотинского оружия, включая минометы и ПТРК.
Что предшествовало:
- В ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.
- Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать. Позже обнаружили тело четвертого погибшего нападающего.