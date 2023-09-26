Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Подружжя продавало військовим безплатно отримані за кордоном автівки – ДБР

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 12:39
Подружжя продавало військовим безплатно отримані за кордоном автівки – ДБР
фото ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим.

Джерело: Державне бюро розслідувань, поліція Київщини

Деталі: Фігуранти діяли від імені однієї із благодійних організацій, керівниками якої вони й були. Встановлено, що на адресу фонду було ввезено 30 автівок зі звільненням від сплати митних платежів.

Реклама:

За даними слідства, замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.

За словами поліції, подружжя отримувало від 5 до 10 тисяч доларів США за один транспортний засіб.

Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що 25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за 13 тисяч доларів США.

 

Чоловіка наразі затримано.

Вирішується питання про повідомлення махінаторам про підозру та вилучення решти автотранспортних засобів, завезених вказаними особами під виглядом гуманітарної допомоги.

Перевіряється можлива причетність до злочину посадових осіб митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок на території України

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБРполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
ДБР
Екссуддя Ємельянов прокоментував обшуки у себе: "Профанація, що базується на наклепі"
ДБР прийшло з обшуками до одіозного екссудді Ємельянова – джерела
ДБР піймало військового, який втік з місця служби й записував зухвалі відео
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: