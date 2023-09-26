Подружжя продавало військовим безплатно отримані за кордоном автівки – ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим.

Джерело: Державне бюро розслідувань, поліція Київщини

Деталі: Фігуранти діяли від імені однієї із благодійних організацій, керівниками якої вони й були. Встановлено, що на адресу фонду було ввезено 30 автівок зі звільненням від сплати митних платежів.

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За даними слідства, замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.

За словами поліції, подружжя отримувало від 5 до 10 тисяч доларів США за один транспортний засіб.

Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок ЗСУ.

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Зазначається, що 25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за 13 тисяч доларів США.

Чоловіка наразі затримано.

Вирішується питання про повідомлення махінаторам про підозру та вилучення решти автотранспортних засобів, завезених вказаними особами під виглядом гуманітарної допомоги.

Перевіряється можлива причетність до злочину посадових осіб митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок на території України

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.