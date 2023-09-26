Супруги продавали военным бесплатно полученные за рубежом автомобили – ГБР

Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили семейную пару, которая под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей ввозила в Украину автомобили и продавала их военным.

Источник: Государственное бюро расследований, полиция Киевской области

Детали: Фигуранты действовали от имени одной из благотворительных организаций, руководителями которой они и были. Установлено, что в адрес фонда было ввезено 30 автомобилей с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Реклама:

По данным следствия, вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за рубежом машины, фигуранты продавали их военнослужащим.

По словам полиции, супруги получали от 5 до 10 тысяч долларов США за одно транспортное средство.

После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что 25 сентября правоохранители разоблачили дельцов при попытке продажи трех автомобилей, полученных бесплатно в Литве. Супруги пытались продать эти машины военнослужащим за 13 тысяч долларов США.

Мужчина в настоящее время задержан.

Решается вопрос о сообщение махинаторам о подозрении и изъятие остальных автотранспортных средств, завезенных указанными лицами под видом гуманитарной помощи.

Проверяется возможная причастность к преступлению должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей на территории Украины

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.