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В Угорщині ув'язнили українського капітана судна після смертельної аварії на Дунаї

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 13:11
В Угорщині ув'язнили українського капітана судна після смертельної аварії на Дунаї
фото: index

Угорський суд ув'язнив на п'ять років українця Юрія Чаплінського, капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, який у 2019 році зіткнувся з туристичним катером на річці Дунай у Будапешті, внаслідок чого загинули 28 людей.

Джерело: "Європейська правда", BBC

Деталі: Під час зливи у травні 2019 року судно "Русалка", на борту якого перебували південнокорейські туристи, затонуло на Дунаї за лічені секунди після аварії.

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Катастрофа стала найгіршою за останні 30 років на Дунаї.

Український капітан круїзного лайнера Viking Sigyn Юрій Чаплінський заперечував свою провину, але був визнаний винним у грубій недбалості. Очікують, що Чаплінський подасть апеляцію.

Угорські прокурори заявили в суді в березні 2020 року, що Чаплінський не приділив достатньої уваги і не зосередився на управлінні кораблем протягом декількох хвилин під час зливи.

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"Він не відчув присутності "Русалки", не виходив на зв'язок і не подавав аварійних звукових сигналів", – заявив у суді прокурор Міклош Новакі.

Круїзний лайнер Viking Sigyn зіткнувся з туристичним катером, коли обидва судна проходили під будапештським мостом Маргіт.

Сімох з 35 осіб, які перебували на борту, вятували. Кілька тіл знайшли швидко, але інші були знесені річкою або заблоковані всередині судна.

25 із загиблих були південнокорейцями. Капітан і член екіпажу "Русалки" також загинули.

Лише семеро корейських пасажирів вижили в аварії, а одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Чаплінський, який перебуває під вартою з 2019 року, заявив суду, що "глибоко шкодує" про смертельну аварію.

"Я ні на хвилину не можу позбутися спогадів про цю страшну трагедію, не можу спати, і думаю, що з цим мені доведеться жити до кінця життя", – сказав він.

Суд водночас виправдав 68-річного чоловіка за звинуваченням у ненаданні допомоги.

Теми: Угорщинасуд
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